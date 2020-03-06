В ООН позитивно отреагировали на новое соглашение РФ и Турции по Идлибу

6 Март 2020 2020-03-06T08:34:30+03:00

В организации надеются, что гражданское население Сирии теперь будет под защитой

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется, что новое соглашение России и Турции о прекращении огня в сирийском Идлибе приведет к полной остановке боевых действий. Об этом в четверг, 5 марта, сообщил пресс-секретарь организации Стефан Дюжаррик.

Он рассказал, что Гутерриш призвал стороны конфликта снова вернуться к политическому процессу при содействии ООН, чтобы прекратить давление на мирное население.

"Генсек надеется, что это соглашение приведет к немедленному и прочному прекращению боевых действий и обеспечит защиту гражданских лиц на северо-западе Сирии, поскольку они уже испытали огромные страдания", - сообщается на сайте организации.

Напомним, что новый меморандум по Идлибу был подписан 5 марта в Москве. Переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана длились шесть часов.

Сайт kp.ru писал, что за это время стороны договорились о прекращении огня, возобновлении совместного патрулирования и создании нового коридора безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/764862" frameborder="0"></iframe> Путин: «Москва и Анкара согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии».

ИСТОЧНИК KP.RU