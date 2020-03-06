Кражу работы Бэнкси в Париже мог заказать сам художник

6 Март 2020 2020-03-06T09:58:03+03:00

Один из задержанных похитителей рассказал, что согласился срезать граффити со щита по просьбе стрит-арт активиста

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За кражей граффити Бэнкси под названием "Крыса с резаком", которое было нарисовано на оборотной стороне дорожного щита у въезда на подземную парковку парижского Центра искусства и ремесел имени Жоржа Помпиду, может стоять сам британский художник.

Во всяком случае именно так говорит один из задержанных похитителей уличного стрит-арта 37-летний Межди.

Сайт kp.ru писал, что изображение Крысы пропало в ночь на 3 сентября 2019 года. Неизвестные срезали граффити со щита с помощью циркулярной пилы, погрузили его в грузовик и уехали.

Вскоре транспортное средство удалось разыскать - похитители взяли его в аренду. После этого правоохранителям было не сложно выйти на исполнителей. На допросе 7 февраля Межди заявил, что давно знаком с Бэнкси и даже не взял с него денег за работу по демонтажу произведения.

Сам художник ситуацию никак не прокомментировал, а вот его адвокат Антуан Вей подчеркнул, что все обвинения в адрес клиента не обоснованы, поскольку он не мог украсть произведение у самого себя.

"В случае, если обвинения будут выдвинуты, мы их опровергнем", - заверил юрист.

Защита задержанного, тем временем, пытается получить от Бэнкси письменное подтверждение того, что он заказал кражу, передает газета Le Parisien.

К слову, пропавшая работа была посвящена пятидесятилетию со дня восстания в Париже, которое дало толчок современному трафаретному искусству.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/749118" frameborder="0"></iframe> Загадочные красные носы добавлены к граффити с оленем Бэнкси.На стене изображены два оленя, которые тянут скамью, на которой художник сфотографировал бездомного по имени Райан (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU