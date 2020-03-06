Кражу работы Бэнкси в Париже мог заказать сам художник
За кражей граффити Бэнкси под названием "Крыса с резаком", которое было нарисовано на оборотной стороне дорожного щита у въезда на подземную парковку парижского Центра искусства и ремесел имени Жоржа Помпиду, может стоять сам британский художник.
Во всяком случае именно так говорит один из задержанных похитителей уличного стрит-арта 37-летний Межди.
Сайт kp.ru писал, что изображение Крысы пропало в ночь на 3 сентября 2019 года. Неизвестные срезали граффити со щита с помощью циркулярной пилы, погрузили его в грузовик и уехали.
Вскоре транспортное средство удалось разыскать - похитители взяли его в аренду. После этого правоохранителям было не сложно выйти на исполнителей. На допросе 7 февраля Межди заявил, что давно знаком с Бэнкси и даже не взял с него денег за работу по демонтажу произведения.
Сам художник ситуацию никак не прокомментировал, а вот его адвокат Антуан Вей подчеркнул, что все обвинения в адрес клиента не обоснованы, поскольку он не мог украсть произведение у самого себя.
"В случае, если обвинения будут выдвинуты, мы их опровергнем", - заверил юрист.
Защита задержанного, тем временем, пытается получить от Бэнкси письменное подтверждение того, что он заказал кражу, передает газета Le Parisien.
К слову, пропавшая работа была посвящена пятидесятилетию со дня восстания в Париже, которое дало толчок современному трафаретному искусству.
Загадочные красные носы добавлены к граффити с оленем Бэнкси.На стене изображены два оленя, которые тянут скамью, на которой художник сфотографировал бездомного по имени Райан (c) Ruptly
ИСТОЧНИК KP.RU