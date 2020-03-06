Минфин предложил изымать незаконно выведенную за границу валюту

6 Март 2020 2020-03-06T11:11:46+03:00

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Министерство финансов России предложило изымать незаконно выведенную из страны валюту. Соответствующие изменения предлагается внести в статью 104.1 Уголовного кодекса о конфискации имущества.

Сейчас такие меры применяются лишь в случае контрабанды денег, алкоголя и взрывчатых веществ через границу. Однако конфискация не касается так называемых "валютных" статей 193 и 193.1 УК о переводе средств нерезидентам через подложные документы и невозврате валютной выручки.

Текст поправок размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году Минюст России приступил к разработке законопроекта о конфискации незадекларированных средств чиновников. Это значит, что если сотрудник госучреждения не сможет подтвердить легальность полученных им денег, то вся сумма будет изъята в пользу государства.

ИСТОЧНИК KP.RU