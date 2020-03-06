Ученые: женщины-начальники старше сорока умнее мужчин

6 Март 2020 2020-03-06T11:29:20+03:00

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Женщины-боссы старше сорока куда более сообразительные и предприимчивые, чем из коллеги-мужчины. К такому выводу пришли ученые Detech Group. Основатель и управляющий партнер, психолог Светлана Симоненко рассказала, что в исследовнии приняли участие почти пять тысяч руководителей разных возрастов как мужчин, так и женщин.

«Мы проводили онлайн-тестирование руководителей на числовые и вербальные способности […] Тесты были специально разработаны для оценки способностей кандидатов на высшие управленческие позиции и относятся к повышенному уровню сложности в сравнении с аналогичными тестами для оценки среднего управленческого звена и специалистов», - цитирует Симоненко сайт mk.ru.

В результате выяснилось, что пик успешности руководителей приходится на возраст 25 лет у обоих полов. Затем с 25 по 40 лет идет равномерное угасание интеллектуальных способностей. А вот после 40 лет у мужчин наблюдается стремительный спад, в то время как способности женщин стабилизируются и даже начинают постепенно идти вверх.

ИСТОЧНИК KP.RU