Сын Высоцкого назвал свинством использование фото его отца в рекламе ФБР

6 Март 2020 2020-03-06T12:20:46+03:00

Американские спецслужбы решили привлечь внимание россиян с помощью образа Глеба Жеглова из фильма "Место встречи изменить нельзя"

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Сын советского певца Владимира Высоцкого - Никита Высоцкий - назвал свинской рекламу Федерального бюро расследований США.

Сайт kp.ru писал, что американские силовики решили использовать в своих пропагандистских целях образ Глеба Жеглова из фильма "Место встречи изменить нельзя". В одном из постов в Twitter появилась фотография актера в образе сыщика с подписью: "Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого".

Сын легендарного исполнителя такой подход не оценил и назвал незаконным.

Высоцкий в роли Глеба Жеглова в фильме «Место встречи изменить нельзя»Фото: СОЦСЕТИ

"Глупость, свинство, бестактность. Образ Высоцкого или Жеглова никак не ассоциируется с людьми, которые склонны к доносительству. Я не понимаю, к чему они призывают. Высоцкий к этому не имеет никакого отношения", - цитирует сына актера сайт телеканала "Звезда".

По мнению Никиты, ФБР просто хотело привлечь к себе внимание без какого-либо политического подтекста.

"Есть русские. Кого любят? Высоцкого. Давай наклеим", - сказал Высоцкий-младший, размышляя о ходе мыслей американцев.

Он подчеркнул, что собирается четко обозначить свою позицию по ситуации. Будет ли это сделано через суд, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU