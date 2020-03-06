Сын Высоцкого назвал свинством использование фото его отца в рекламе ФБР
Сын советского певца Владимира Высоцкого - Никита Высоцкий - назвал свинской рекламу Федерального бюро расследований США.
Сайт kp.ru писал, что американские силовики решили использовать в своих пропагандистских целях образ Глеба Жеглова из фильма "Место встречи изменить нельзя". В одном из постов в Twitter появилась фотография актера в образе сыщика с подписью: "Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого".
Сын легендарного исполнителя такой подход не оценил и назвал незаконным.
Высоцкий в роли Глеба Жеглова в фильме «Место встречи изменить нельзя»Фото: СОЦСЕТИ
"Глупость, свинство, бестактность. Образ Высоцкого или Жеглова никак не ассоциируется с людьми, которые склонны к доносительству. Я не понимаю, к чему они призывают. Высоцкий к этому не имеет никакого отношения", - цитирует сына актера сайт телеканала "Звезда".
По мнению Никиты, ФБР просто хотело привлечь к себе внимание без какого-либо политического подтекста.
"Есть русские. Кого любят? Высоцкого. Давай наклеим", - сказал Высоцкий-младший, размышляя о ходе мыслей американцев.
Он подчеркнул, что собирается четко обозначить свою позицию по ситуации. Будет ли это сделано через суд, пока неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU