В Москве тренера по каратэ задержали за насилие над ученицами
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении своих юных учениц. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Москвы.
По данным ведомства, мужчина вел занятия по каратэ в различных спортивных секциях на территории столицы и совершил насильственные действия с шестиклассницей. С заявлением о преступлении в следственные органы обратились родители ребенка.
Сотрудники правоохранительных органов уже разыскали и задержали подозреваемого. В ближайшее время он будет доставлен на допрос для выяснения всех деталей и обстоятельств произошедшего.
По информации источника kp.ru речь идет о 56-летнем уроженце Удмуртии. Предполагается, что насилие над 9-летней девочкой он совершал на протяжении нескольких месяцев, с февраля по май 2019 года.
Напомним, в декабре 2019 года педофил из Москвы, снявший квартиру для 12-летней девочки, насиловал 9-летнюю школьницу из Белоруссии.
ИСТОЧНИК KP.RU