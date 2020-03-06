2020-03-06T12:10:42+03:00
Происшествия

В Москве тренера по каратэ задержали за насилие над ученицами

С заявлением в следственные органы обратилась мать ребенка
Юлия Кекова
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Москве задержали мужчину, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении своих юных учениц. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Москвы.

По данным ведомства, мужчина вел занятия по каратэ в различных спортивных секциях на территории столицы и совершил насильственные действия с шестиклассницей. С заявлением о преступлении в следственные органы обратились родители ребенка.

Сотрудники правоохранительных органов уже разыскали и задержали подозреваемого. В ближайшее время он будет доставлен на допрос для выяснения всех деталей и обстоятельств произошедшего.

По информации источника kp.ru речь идет о 56-летнем уроженце Удмуртии. Предполагается, что насилие над 9-летней девочкой он совершал на протяжении нескольких месяцев, с февраля по май 2019 года.

Напомним, в декабре 2019 года педофил из Москвы, снявший квартиру для 12-летней девочки, насиловал 9-летнюю школьницу из Белоруссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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