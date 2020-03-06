2020-03-06T12:29:35+03:00
Политика

Украинские войска вернулись в зону разведения сил у Петровского

Власти ДНР готовы соблюдать договоренности, несмотря на нарушения со стороны ВСУ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Сотрудники МЧС ДНР под ПетровскимСотрудники МЧС ДНР под ПетровскимФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Вооруженные силы Украины вернулись на позиции у Петровского, где осенью 2019 года состоялся отвод сил и средств. Об этом сообщили в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Наблюдатели зафиксировали "возвращение оккупантов" в районе "Петровское-Богдановка". Военнослужащие уже находятся внутри участка разведения и оборудуют позиции. Управление Народной милиции ДНР призывает международные организации проинспектировать описанную зону.

При этом, по словам руководителя представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова, подразделения ополченцев готовы и дальше соблюдать договоренности об отводе сил, несмотря на нарушения со стороны ВСУ.

"Но необходимые меры для обеспечения безопасности мирного населения будут приняты", - цитирует РИА Новости Якубова.

Напомним, что первое разведение сил у Петровского было проведено еще в 2016 году, но вскоре сорвалось. Сайт kp.ru писал, что в случае с мероприятиями 2019-го тоже были проблемы. В ситуации вмешивались националисты.

Что стало с Донбассом за пять лет войны.Вот и подошла к концу первая «пятилетка» независимости Донбасса. Спецкор «КП» Дмитрий Стешин попытался понять: что получили и что потеряли за эти долгие годы мятежные и независимые республики - ДНР и ЛНР?Дмитрий СТЕШИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МИД России обвинил Нидерланды в грубом давлении на суд по делу MH17
Украинские войска вернулись в зону разведения сил у Петровского
В Москве тренера по каратэ задержали за насилие над ученицами
Сын Высоцкого назвал свинством использование фото его отца в рекламе ФБР
Ходили по квартирам и предлагали замену труб: В Москве задержали крупную банду мошенников
Тысячи букетов мимозы: РЕН ТВ поздравил женщин с 8 марта
Ученые: женщины-начальники старше сорока умнее мужчин
В России не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
Худрука Московского театра иллюзии обокрали на 100 тысяч рублей
Капитан круизного лайнера Diamond Princess получил прозвище "бесстрашный"
Курс евро превысил отметку в 76 рублей впервые с января 2019 года
Минфин предложил изымать незаконно выведенную за границу валюту
Что будет дальше с курсом рубля: Экономист дал прогноз
В Москве откопали старинный сейф "Меллер" со следами взлома