Украинские войска вернулись в зону разведения сил у Петровского

6 Март 2020 2020-03-06T12:29:35+03:00

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Вооруженные силы Украины вернулись на позиции у Петровского, где осенью 2019 года состоялся отвод сил и средств. Об этом сообщили в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Наблюдатели зафиксировали "возвращение оккупантов" в районе "Петровское-Богдановка". Военнослужащие уже находятся внутри участка разведения и оборудуют позиции. Управление Народной милиции ДНР призывает международные организации проинспектировать описанную зону.

При этом, по словам руководителя представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова, подразделения ополченцев готовы и дальше соблюдать договоренности об отводе сил, несмотря на нарушения со стороны ВСУ.

"Но необходимые меры для обеспечения безопасности мирного населения будут приняты", - цитирует РИА Новости Якубова.

Напомним, что первое разведение сил у Петровского было проведено еще в 2016 году, но вскоре сорвалось. Сайт kp.ru писал, что в случае с мероприятиями 2019-го тоже были проблемы. В ситуации вмешивались националисты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703836" frameborder="0"></iframe> Что стало с Донбассом за пять лет войны.Вот и подошла к концу первая «пятилетка» независимости Донбасса. Спецкор «КП» Дмитрий Стешин попытался понять: что получили и что потеряли за эти долгие годы мятежные и независимые республики - ДНР и ЛНР?Дмитрий СТЕШИН

ИСТОЧНИК KP.RU