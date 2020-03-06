МИД России обвинил Нидерланды в грубом давлении на суд по делу MH17

6 Март 2020 2020-03-06T13:04:54+03:00

В ведомстве считают, что медийная кампания была запущена с целью скрыть подтасовку фактов

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Нидерланды предпринимают "грубые попытки давления" на окружной суд Гааги накануне судебного заседания по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, запущенная властями медийная кампания отличается обвинительным уклоном в адрес России и ее граждан, что "вообще недопустимо". Целью же таких действий, вероятно, является сокрытие подтасовки фактов и компенсирование пробелов в доказательной базе.

"Может быть, в том числе и для того, чтобы внушить мысль о безупречности проведенного расследования, заранее предопределить вердикт и не допустить любого отклонения от намеченного шесть лет назад курса", - сказала Захарова в ходе брифинга, который транслировался на странице ведомства в ВК.

Она напомнила, что, например, недавно Совместная следственная группа вновь воспользовалась знакомой по ряду громких дел "магической формулой". Свидетели по делу якобы есть, но их имена и личности засекречены.

При этом некоторые действительно острые вопросы о крушении самолета из публичного обсуждения выпадают. Например, факт незакрытия Украины воздушного пространства летом 2014 года в условиях вооруженного конфликта.

"Игнорируется и переданный Россией значительный массив информации, данных об обстоятельствах произошедшего. Не интересует следователей, почему именно накануне начала судебного процесса на Украине были уволены все сотрудники прокуратуры, которые занимались расследованием авиакатастрофы", - подчеркнула представитель МИД.

Напомним, что Нидерланды обвиняют в крушении лайнера россиян. Причем доказательная база ставится под сомнение даже самими властями Малайзии. Их не устраивает, что многие улики засекречен.

Сайт kp.ru писал, что голландская разведка изначально подтвердила отсутствие ЗРК "Бук" у районе авиакатастрофы, а потом стала отказываться от своих же слов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699128" frameborder="0"></iframe> Экс-сотрудник СБУ - о сбитом малайзийском «Боинге».

ИСТОЧНИК KP.RU