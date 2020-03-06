МИД требует от Испании отказать США в экстрадиции россиянки

6 Март 2020 2020-03-06T13:13:15+03:00

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Министерство иностранных дел РФ направило Испании ноту с призывом отказать Соединенным Штатам в экстрадиции россиянки Олеси Красиловой, которая обвиняется в передаче биометрических данных третьим лицам.

Сайт kp.ru писал, что уроженка Новосибирской области некоторое время работала в международном отделе американского посольства и занималась снятием отпечатков пальцев, а после закрытия учреждения перешла во "Всероссийский центр карантина растений", где теперь занимается переводами.

Девушку задержали 14 февраля в аэропорту Санта-Крус-де-Тенерифе, куда она прилетела в командировку. Оказалось, что США объявили Красилову в международный розыск. Ей грозит пожизненный срок.

В Мадрид направлены российские адвокаты и сотрудник консульского отдела посольства. Он уже посетил задержанную в тюрьме. По словам Захаровой, Олеся Красилова готова бороться за свое освобождение и возвращение на родину.

МИД, тем временем, уже выразил серьезную озабоченность беспрецедентным задержанием россиянки и устроенной американцами "охотой" на граждан РФ.

"Призываем Мадрид не предпринимать шаги, которые могут усугубить ситуацию. Мы уже потребовали от американских властей отозвать запрос на экстрадицию", - сообщила представитель ведомства в ходе брифинга, который транслировался на странице в ВК.

ИСТОЧНИК KP.RU