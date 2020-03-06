В Греции уверены, что Турция отправляет в ЕС мигрантов, а не беженцев

6 Март 2020 2020-03-06T13:58:42+03:00

У европейского сообщества есть доказательства того, что на границу хлынули иностранцы, давно проживающие в республике

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В Европе уверены, что Турция отправляет на границу с Грецией не спасающихся от боев в сирийском Идлибе беженцев, а мигрантов, которые уже давно проживают в республике. Такую позицию озвучил глава МИД принимающей стороны Никос Дендиас.

В пятницу, 6 марта, дипломат вместе со своими коллегами из ЕС обсуждал ситуацию на южной морской и наземной границе с Турцией. Все отметили в этом районе массовое движение нелегалов в сторону Европу.

"Это мигранты, которые жили в Турции на протяжении многих лет. У нас есть все доказательства, что это движение было создано и организовано Турцией. И я скажу твердо, что ЕС не позволит использовать в своих целях человеческие страдания", - цитирует ТАСС Дендиаса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/763449" frameborder="0"></iframe> Сирийские беженцы хлынули к границе с Европой.

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ИСТОЧНИК KP.RU