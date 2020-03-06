В Греции уверены, что Турция отправляет в ЕС мигрантов, а не беженцев
В Европе уверены, что Турция отправляет на границу с Грецией не спасающихся от боев в сирийском Идлибе беженцев, а мигрантов, которые уже давно проживают в республике. Такую позицию озвучил глава МИД принимающей стороны Никос Дендиас.
В пятницу, 6 марта, дипломат вместе со своими коллегами из ЕС обсуждал ситуацию на южной морской и наземной границе с Турцией. Все отметили в этом районе массовое движение нелегалов в сторону Европу.
"Это мигранты, которые жили в Турции на протяжении многих лет. У нас есть все доказательства, что это движение было создано и организовано Турцией. И я скажу твердо, что ЕС не позволит использовать в своих целях человеческие страдания", - цитирует ТАСС Дендиаса.
Сирийские беженцы хлынули к границе с Европой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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