2020-03-06T14:45:41+03:00
Происшествия

Террорист-смертник устроил взрыв у посольства США в Тунисе

По предварительным данным. пострадали пять полицейских
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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У посольства США в Тунисе произошёл взрывУ посольства США в Тунисе произошёл взрывФото: REUTERS
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Днем в пятницу, 6 марта, у здания посольства Соединенных Штатов в Тунисе прогремел взрыв. Бомбу привел в действие террорист-смертник на мотоцикле.

Согласно данным Mosaique FM, целью экстремиста был патруль службы безопасности, который следил за прилегающей к дипмиссии дорогой. По предварительным данным, пять полицейских ранены. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Очевидцы утверждают, что прежде, чем привести в действие пояс смертника, террорист приблизился к силовикам якобы для уточнения некой информации. Все пострадавшие получили ранения разной степени тяжести. На месте теракта работают правоохранители и сотрудники скорой помощи.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Сайт kp.ru писал, что это уже далеко не первый случай, когда экстремисты нацеливаются на тунисских правоохранителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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