2020-03-06T14:51:12+03:00
Происшествия

Самолет рейса Гоа-Самара экстренно сел в Ташкенте из-за инфаркта у пассажирки

Сразу из аэропорта имени Ислама Каримова россиянку доставили в местную больницу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Самолет из Гоа экстренно сел в ТашкентеСамолет из Гоа экстренно сел в ТашкентеФото: Анастасия Черникова
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Самолет рейса Гоа - Самара вынужден был экстренно приземлиться в международном аэропорту имени Ислама Каримова в Ташкенте из-за инфаркта у одно из пассажирок.

Россиянке стало плохо на борту Boeing-767 авиакомпании Azur Air. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщили в администрации аэропорта Узбекистана.

"Рейс ZF-6328 Azur Air Гоа - Самара в пятницу в 11:55 по местному времени (9:55 мск) совершил вынужденную посадку в аэропорту Ташкента", - цитирует ТАСС пресс-службу воздушной гавани.

Сразу с борта самолета россиянку доставили в одну из местных больниц на машине скорой помощи. В 13:40 (11:40 мск) лайнер продолжил путь. В диппредставительстве РФ в Ташкенте заверили, что госпитализированной женщине будет оказана вся необходимая помощь, прежде всего, медицинская.

Сайт kp.ru писал, что днем ранее за утро были "заминированы" сразу три российских воздушных судна, а как минимум один самолет вернулся в аэропорту вылета из-за технической неисправности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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