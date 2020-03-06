2020-03-06T15:06:30+03:00
Происшествия

В Москве начался пожар в торговом центре "Фили"

Согласно данным источника сайта kp.ru, очаг возгорания находится в "Бургер Кинге" [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Судя по видео, огонь охватил вентиляционную шахтуСудя по видео, огонь охватил вентиляционную шахтуФото: скриншот с видео
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В торговом центре "Фили" в Москве начался пожар. С крыши четырехэтажного здания валит густой дым. Им уже заволокло близлежащие улицы.

Возгорание возникло днем в пятницу, 6 марта, по адресу: ул. Барклая, 10А рядом со станцией метро "Багратионовская". Огнем охвачена вентиляционная шахта. Согласно данным источника сайта kp.ru, пожар начался с "Бургер Кинга", расположенного в этом же здании.

Что стало причиной возгорания, и насколько сильно распространилось пламя, пока неизвестно. Очевидцы публикуют видео с места инцидента. На предоставленных "КП" кадрах видно, что у ТЦ уже работают пожарные.

Сайт kp.ru писал, что ранее в пятницу огонь охватил отель "Неаполь" в Вознесенском переулке. Из здания эвакуировали несколько десятков человек. Очаг пожара находился в подвале.

Пожар в ТЦ Филим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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