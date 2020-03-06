В Москве начался пожар в торговом центре "Фили"
В торговом центре "Фили" в Москве начался пожар. С крыши четырехэтажного здания валит густой дым. Им уже заволокло близлежащие улицы.
Возгорание возникло днем в пятницу, 6 марта, по адресу: ул. Барклая, 10А рядом со станцией метро "Багратионовская". Огнем охвачена вентиляционная шахта. Согласно данным источника сайта kp.ru, пожар начался с "Бургер Кинга", расположенного в этом же здании.
Что стало причиной возгорания, и насколько сильно распространилось пламя, пока неизвестно. Очевидцы публикуют видео с места инцидента. На предоставленных "КП" кадрах видно, что у ТЦ уже работают пожарные.
Сайт kp.ru писал, что ранее в пятницу огонь охватил отель "Неаполь" в Вознесенском переулке. Из здания эвакуировали несколько десятков человек. Очаг пожара находился в подвале.
Пожар в ТЦ Филим.
ИСТОЧНИК KP.RU