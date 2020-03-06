AliExpress: на 8 Марта женщинам чаще всего дарят одежду и нижнее белье
Несколько дней осталось до главного праздника всех женщин - 8 Марта. Пока мужчины выбирали подарки своим мамам, женам и дочерям, специалисты AliExpress и Tmall выяснили, каких подарков следует ждать дамам.
Сильнее всего интерес в этом году вырос к нижнему белью. Там продажи буквально взлетели, увеличившись на 70% по сравнению с прошлым годом. Причем мужчины не только стали покупать белья больше, но и выбирать комплекты подороже - средний чек на эту категорию вырос на 50%.
Продажи одежды, платьев, толстовок, блузок и других необходимых для девушек вещей выросли на 54%.
Кстати, в поисковых запросах перед праздником категория "нижнее белье" заняла второе место, обогнав будничные запросы пользователей о покупке беспроводных наушников и карт памяти.
Аналитики AliExpress Россия отметили значительный рост среднего чека в сразу в нескольких категориях.
На какие подарки средний чек вырос больше всего:
1. Бижутерия (+50%)
2. Нижнее бельё (+40%)
3. Бьюти-товары (+16%)
4. Женская одежда (+10%)
ИСТОЧНИК KP.RU