2020-03-06T15:33:18+03:00
Общество

AliExpress: на 8 Марта женщинам чаще всего дарят одежду и нижнее белье

В преддверии праздника fashion-аналитики отметили значительный рост среднего чека
Юлия Кекова
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Пользователи онлайн-магазина AliExpress стали больше покупать. Фото: Сергей Коньков ТАССПользователи онлайн-магазина AliExpress стали больше покупать. Фото: Сергей Коньков ТАСС
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Несколько дней осталось до главного праздника всех женщин - 8 Марта. Пока мужчины выбирали подарки своим мамам, женам и дочерям, специалисты AliExpress и Tmall выяснили, каких подарков следует ждать дамам.

Сильнее всего интерес в этом году вырос к нижнему белью. Там продажи буквально взлетели, увеличившись на 70% по сравнению с прошлым годом. Причем мужчины не только стали покупать белья больше, но и выбирать комплекты подороже - средний чек на эту категорию вырос на 50%.

Продажи одежды, платьев, толстовок, блузок и других необходимых для девушек вещей выросли на 54%.

Кстати, в поисковых запросах перед праздником категория "нижнее белье" заняла второе место, обогнав будничные запросы пользователей о покупке беспроводных наушников и карт памяти.

Аналитики AliExpress Россия отметили значительный рост среднего чека в сразу в нескольких категориях.

На какие подарки средний чек вырос больше всего:

1. Бижутерия (+50%)

2. Нижнее бельё (+40%)

3. Бьюти-товары (+16%)

4. Женская одежда (+10%)

ИСТОЧНИК KP.RU

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