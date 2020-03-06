AliExpress: на 8 Марта женщинам чаще всего дарят одежду и нижнее белье

6 Март 2020 2020-03-06T15:33:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Несколько дней осталось до главного праздника всех женщин - 8 Марта. Пока мужчины выбирали подарки своим мамам, женам и дочерям, специалисты AliExpress и Tmall выяснили, каких подарков следует ждать дамам.

Сильнее всего интерес в этом году вырос к нижнему белью. Там продажи буквально взлетели, увеличившись на 70% по сравнению с прошлым годом. Причем мужчины не только стали покупать белья больше, но и выбирать комплекты подороже - средний чек на эту категорию вырос на 50%.

Продажи одежды, платьев, толстовок, блузок и других необходимых для девушек вещей выросли на 54%.

Кстати, в поисковых запросах перед праздником категория "нижнее белье" заняла второе место, обогнав будничные запросы пользователей о покупке беспроводных наушников и карт памяти.

Аналитики AliExpress Россия отметили значительный рост среднего чека в сразу в нескольких категориях.

На какие подарки средний чек вырос больше всего:

1. Бижутерия (+50%)

2. Нижнее бельё (+40%)

3. Бьюти-товары (+16%)

4. Женская одежда (+10%)

ИСТОЧНИК KP.RU