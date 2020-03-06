2020-03-06T16:13:40+03:00
Политика

Русский язык признали в ДНР единственным государственным

Такое решение обосновано тем, что большинство жителей Донбасса говорит на русском языке
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Парламент ДНР признал русский язык единственным государственнымПарламент ДНР признал русский язык единственным государственнымФото: Никита МАКАРЕНКОВ
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Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики внес изменения в конституцию, закрепив за русским языком статус единственного государственного. До сих пор в республике было два государственных языка - русский и украинский. За поправки депутаты проголосовали единогласно. Но в силу они вступят только после того, как документы подпишет глава ДНР Денис Пушилин и они будут опубликованы на сайте Народного совета.

- Применение украинского языка как государственного не нашло своей практической реализации. Для большинства жителей ДНР русский язык является родным - большая часть Донбасса на нем не просто говорит, но и думает, - приводит слова Пушилина ТАСС.

Напомним, сделать русский язык единственным государственным Денис Пушилин предложил в декабре прошлого года. При этом, глава ДНР нередко отмечал, что признание русского языка государственным никак не ущемляет права жителей республики. Они могут спокойно использовать украинский язык для частного общения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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