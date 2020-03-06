Россия возобновила ввоз ржи после трехлетнего перерыва
В последние несколько лет в России сократились урожаи ржи. В текущем сельхозгоду, который начался в июле 2019 года, страна не стала заниматься экспортом зерна, а наладила импорт. Об этом сообщается в прогнозе Российского зернового союза.
Специалисты предполагают, что уже к 1 июля 2020 года ввоз ржи может превысить 50 тысяч тонн.
Экспорта не было из-за ограниченного предложения на внутреннем рынке, сообщила директор аналитического департамента союза Елена Тюрина. В прошлом сельхозгоду всего было вывезено более 192 тысяч тонн. В основном зерно пользовалось спросом у стран Евросоюза - Германии, Белоруссии и Киргизии.
В наступившем году для обеспечения потребностей мукомолов Россия уже импортировала уже 32 тысяч тонн ржи, передает слова Тюриной Interfax. Основными поставщиками ржи стали Латвия, (46% от общего объема импорта), Эстония (35%) и Польша (17,6%).
Напомним, в 2016 году Россия собрала рекордное количество урожая ржи за последние 40 лет - 117 миллионов тонн.
ИСТОЧНИК KP.RU