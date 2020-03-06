2020-03-06T16:19:35+03:00
Общество

В России зафиксировали шесть новых заболевших коронавирусом

Об этом сообщил оперативный штаб
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в РоссииШесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России. У всех заболевших вирус протекает в лёгкой форме, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Пятеро из них находятся в Москве и один в Нижнем Новогороде. Все заражённые посещали Италию в течение последних двух недель.

2 марта также подтвердили диагноз коронавируса у россиянина, вернувшегося из Италии. Его состояние также удовлетворительно и заболевание протекает в лёгкой форме. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все, с кем контактировал пациент, определены и помещены на карантин. Среди них 6 родственников и 5 знакомых заболевшего, а также 13 пассажиров самолёта, на котором он летел в Москву. В общей сложности помещены в карантин 83 человека.

Сайт kp.ru сообщал, что в столице России предприняты все меры для того, чтобы обезопасить горожан от распространения заболевания.

Также на сайте писали о медицинском центре, который принимает пациентов с подозрением на коронавирус, а также на лечение с уже поставленным диагнозом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин пообещал упростить оформление материнского капитала
Сирия и Турция соблюдают в Идлибе режим прекращения огня
Путин поручил закрепить уровень 10-15% для первоначального взноса по ипотеке молодым семьям
Самые активные женщины-путешественницы живут в Приморье, Калмыкии и Карелии
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Русский язык признали в ДНР единственным государственным
Россия возобновила ввоз ржи после трехлетнего перерыва
В России зафиксировали шесть новых заболевших коронавирусом
Россия отклонила предложение стран ОПЕК о сокращении добычи нефти
AliExpress: на 8 Марта женщинам чаще всего дарят одежду и нижнее белье
Путин посетил детскую поликлинику в Иванове
Названы самые популярные направления для путешествий на 8 марта
В Москве начался пожар в торговом центре "Фили"
"Рекордная температура": Синоптики рассказали про погоду на 8 Марта
Самолет рейса Гоа-Самара экстренно сел в Ташкенте из-за инфаркта у пассажирки
Террорист-смертник устроил взрыв у посольства США в Тунисе