В России зафиксировали шесть новых заболевших коронавирусом

6 Март 2020 2020-03-06T16:19:35+03:00

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Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России. У всех заболевших вирус протекает в лёгкой форме, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Пятеро из них находятся в Москве и один в Нижнем Новогороде. Все заражённые посещали Италию в течение последних двух недель.

2 марта также подтвердили диагноз коронавируса у россиянина, вернувшегося из Италии. Его состояние также удовлетворительно и заболевание протекает в лёгкой форме. В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все, с кем контактировал пациент, определены и помещены на карантин. Среди них 6 родственников и 5 знакомых заболевшего, а также 13 пассажиров самолёта, на котором он летел в Москву. В общей сложности помещены в карантин 83 человека.

Сайт kp.ru сообщал, что в столице России предприняты все меры для того, чтобы обезопасить горожан от распространения заболевания.

Также на сайте писали о медицинском центре, который принимает пациентов с подозрением на коронавирус, а также на лечение с уже поставленным диагнозом.

ИСТОЧНИК KP.RU