Самые активные женщины-путешественницы живут в Приморье, Калмыкии и Карелии

6 Март 2020 2020-03-06T16:38:27+03:00

Москвички не попали в десятку самых активных авиапутешественниц по России

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Эксперты составили рейтинг самых активных женщин-путешественниц и рассказали, кто летает на самолетах внутри страны чаще всего.

Аналитики исследовали бронирования интернет-сервиса для путешественников по данным за 2019 год и выяснили, что в некоторых регионах женщины составляют большинство турпотока. В среднем по России процент авиаперелетов среди женщин составляет 46%.

Больше всего путешественниц оказалось в Приморском крае: на женщин пришлось 76% перелетов. Второе место между собой разделили Калмыкия и Карелия, у них по 59% перелетов. На третей строчке рейтинга - Алтай (58%) и Республики Саха (56%).

ТОП-10 регионов активных авиапутешественниц по России:

1.Приморский край

2. Калмыкия

3. Карелия

4. Алтай

5.Республика Саха

6.Псковская область

7.Липецкая область

8.Читинская область

9.Астраханская область

10.Ставропольский край

Кстати, столичные дамы не попали в десятку самых активных авиапутешественниц по России, но вошли в тройку лидеров тех, кто предпочитает летать за границу. Туда же вошли жительницы Владивостока и Чечни, сообщает Biletix.

ИСТОЧНИК KP.RU