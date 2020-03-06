Самые активные женщины-путешественницы живут в Приморье, Калмыкии и Карелии
Эксперты составили рейтинг самых активных женщин-путешественниц и рассказали, кто летает на самолетах внутри страны чаще всего.
Аналитики исследовали бронирования интернет-сервиса для путешественников по данным за 2019 год и выяснили, что в некоторых регионах женщины составляют большинство турпотока. В среднем по России процент авиаперелетов среди женщин составляет 46%.
Больше всего путешественниц оказалось в Приморском крае: на женщин пришлось 76% перелетов. Второе место между собой разделили Калмыкия и Карелия, у них по 59% перелетов. На третей строчке рейтинга - Алтай (58%) и Республики Саха (56%).
ТОП-10 регионов активных авиапутешественниц по России:
1.Приморский край
2. Калмыкия
3. Карелия
4. Алтай
5.Республика Саха
6.Псковская область
7.Липецкая область
8.Читинская область
9.Астраханская область
10.Ставропольский край
Кстати, столичные дамы не попали в десятку самых активных авиапутешественниц по России, но вошли в тройку лидеров тех, кто предпочитает летать за границу. Туда же вошли жительницы Владивостока и Чечни, сообщает Biletix.
ИСТОЧНИК KP.RU