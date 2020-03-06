Путин поручил закрепить уровень 10-15% для первоначального взноса по ипотеке молодым семьям

6 Март 2020 2020-03-06T16:43:18+03:00

До этого он заявил о необходимости упростить получение маткапитала

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Президент Владимир Путин поручил правительству проработать возможность закрепления первоначального взноса по ипотеке для молодых семей на уровне 10-15%.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что президент также поручил правительству упростить процедуру оформления материнского капитала, отметив, что пока семья ждёт выплаты, квартира может уйти с рынка жилья, а банки - поменять условия.

- Мы договорились о том, что оформление материнского капитала должно быть существенно сокращено по срокам. На сегодняшний день мы договорились с 15 календарных дней уйти на пять рабочих, а в дальнейшем всё это должно быть без обращения человека в соответствующие структуры, только в электронной системе, - сообщил российский лидер.

Напомним, 6 марта президент посетил город Иваново. Сайт kp.ru сообщал о проведении прямой видео-трансляции визита Владимира Путина. Также сообщалось, что кроме поликлиники президент посетит местный парашютный завод "Полёт", который ведёт свою историю с 20-х годов прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU