Путин пообещал упростить оформление материнского капитала

6 Март 2020 2020-03-06T17:11:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимир Путин заявил о том, что оформление маткапитала должно быть упрощено и сокращено по срокам - с 15 календарных дней до 5 рабочих. А в дальнейшем эта процедура вообще должна перейти в электронный формат. Об этом президент заявил во время встречи с представителями общественности на Ивановском парашютном заводе "Полет". Сайт kp.ru введет прямую трансляцию совещания.

- Только в электронной системе различные органы управления, компании, финансовые учреждения должны обмениваться информацией между собой, - добавил президент.

Напомним, 1 марта Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала. Эта программа будет действовать до 2026 года. Семьям, в которых с 1 января родился или был усыновлен первый ребенок, будет выплачиваться 466 тыс. 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей выплаты возрастут до 616 тыс. 617 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU