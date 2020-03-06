2020-03-06T17:32:06+03:00
Наука

Ученые рассказали о замедляющей старение мозга диете

Специалисты рассказали, какие продукты улучшают мозговую активность
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали о пользе низкоуглеводной диетыУченые рассказали о пользе низкоуглеводной диетыФото: Shutterstock
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Низкоуглеводная диета улучшает память и предотвращает старческую деменцию. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук. Специалисты провели исследование, в котором приняли участие почти три тысячи человек в возрасте от 18 до 88 лет.

При помощи МРТ исследователи установили изменения взаимодействия между разными областями мозга, а также выяснили как эти изменения зависят от возраста и рациона питания испытуемых.

В результате выяснилось, что эффекты старения мозга начинают проявляться после 47 лет, а наиболее сильные старческие изменения фиксируются в возрасте старше 60 лет. По мнению ученых, это происходит из-за увеличения сопротивляемости организма к инсулину, передает телеканал «360».

В рамках эксперимента ученые разделили подопытных на две группы. Одной было разрешено питаться привычным образом, а для второй было разработано низкоуглеводное меню. По итогам эксперимента выяснилось, что у добровольцев, которые сократили количество потребляемых углеводов значительно улучшилась работа мозга, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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