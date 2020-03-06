Суд по делу бывшего президента Армении Кочаряна отложили до 10 марта

6 Март 2020 2020-03-06T17:33:47+03:00

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Следующие слушание по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна пройдёт 10 марта. Его перенесли из-за окончания рабочего дня и по причине того, что на заседании 6 марта в зале были не все участники судебного процесса. Об этом сообщила судья Анна Данибекян, рассматривающая дело экс-президента.

Она также отклонила ходатайство усомнившихся в объективности судьи адвокатов Кочаряна о её самоотводе. 2 марта она также отложила принятие решения по другому ходатайству защиты, в котором они просили прекратить уголовное преследование Кочаряна до выяснения всех обстоятельств и изучения доказательств, сообщает РИА Новости.

Ранее адвокат экс-главы Армении Ованнес Худоян заявил, что сотрудники исполнительной и законодательной властей при содействии правоохранительных органов нарушали презумпцию невиновности с начала расследования уголовного дела. Он также заявил, что Кочаряна обвиняют по статье, которой не было в 2008 году в Уголовном кодексе. При этом второй адвокат Кочаряна Арам Орбелян отметил, что рассмотрение дела невозможно после нарушения презумпции невиновности .

Напомним, в 2018 году бывшего министра Армении Роберта Кочаряна специальная следственная служба обвинила в свержении конституционного строя, о котором стало известно при расследовании уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. При этом сам Кочарян называет дело сфабрикованным политическим преследованием.

ИСТОЧНИК KP.RU