Россиянки рассказали о своих жизненных приоритетах

6 Март 2020 2020-03-06T18:23:49+03:00

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В преддверии Международного женского дня аналитический центр НАФИ определил, на что российские женщины тратят большое количество времени и сил. Почти половина (45%) заявили, что для них приоритетами являются семья и дети. Они много внимания уделяют домашним обязанностям и заботе о близких. Чуть меньшее количество женщин (24%) в приоритет ставят не семью, а работу.

Доля тех, кто все свое свободное время посвящает хобби и увлечением составила всего 10%. На общение с друзьями свое время готовы потратить только 8% женщин. Примерно столько же опрошенных в приоритет ставят свое здоровье и спорт. И только для 5% женщин главным в жизни является личностный рост и обучение, пишет RT.

В исследовании также отмечается, что в большинстве случаев всю работу по дому выполняют женщины. Более 70% из них в течение недели занимаются приготовлением пищи, уборкой и глажкой белья.

ИСТОЧНИК KP.RU