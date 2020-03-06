Путин назвал двоевластие губительным для России
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Ивановской области назвал губительными для России двоевластие. Путин также сказал, что невозможно для него и возглавить Госсовет, заранее наделив его особыми полномочиями.
- Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране, для России абсолютно губительную ситуацию, - считает российский лидер. Переход к парламентской республике, по мнению президента, также невозможен:
- У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои очень большие в парламентской системе.
В ходе своего визита в Иваново Путин рассказал о своих первых прыжках с парашютом во время визита завода "Полёт" и посетил детскую поликлинику №6, осмотрев несколько кабинетов, в том числе терапевтический, офтальмологический и процедурный.
Путин:«Без сильной президентской власти в стране будет плохо».
ИСТОЧНИК KP.RU