Путин назвал двоевластие губительным для России

6 Март 2020 2020-03-06T18:57:57+03:00

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Ивановской области назвал отказ от сильной президентской власти или двоевластие губительными для России Фото: REUTERS

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Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Ивановской области назвал губительными для России двоевластие. Путин также сказал, что невозможно для него и возглавить Госсовет, заранее наделив его особыми полномочиями.

- Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране, для России абсолютно губительную ситуацию, - считает российский лидер. Переход к парламентской республике, по мнению президента, также невозможен:

- У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои очень большие в парламентской системе.

В ходе своего визита в Иваново Путин рассказал о своих первых прыжках с парашютом во время визита завода "Полёт" и посетил детскую поликлинику №6, осмотрев несколько кабинетов, в том числе терапевтический, офтальмологический и процедурный.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/765063" frameborder="0"></iframe> Путин:«Без сильной президентской власти в стране будет плохо».

ИСТОЧНИК KP.RU