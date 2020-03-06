2020-03-06T19:07:28+03:00
Общество

Англичанин сделал мелодию из ДНК коронавируса

Всю информацию о геноме он взял из открытых источников
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Британский музыкант превратил ДНК коронавируса в музыкуБританский музыкант превратил ДНК коронавируса в музыкуФото: Кадр видео
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Британский музыкант Эрик Драсс нашел способ создать стопроцентный хит. Он решил записать, как "звучит" коронавирус. Для этого музыкант изучил ДНК вируса и превратил штаммы в ноты. Всю информацию об устройстве генома Драсс взял из открытых источников, пишет The Indian express.

- Реакция общества на этот вирус мне стала более интересна, чем сам вирус. Из за него происходит обвал фондовых рынков, целые города попадают под карантин. Мир балансирует на грани пандемии, - так сам Драсс прокомментировал свою задумку.

Мнения людей насчет этой мелодии разделились. Некоторым она настолько понравилась, что они уже готовы поставить трек на рингтон мобильного, в то время, как другие посчитали музыку немного жутковатой.

- «Звучит так, будто [вирус] создал человек», «Очень сильно похоже на саундтрек Клиффа Мартинеcа к фильму «Заражение» «Цепляет», - лишь немногие комментарии, написанные пользователями Twitter.

Из ДНК коронавируса создали мелодию .

ИСТОЧНИК KP.RU

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