Цена нефти Brent рухнула на 7,5% после известия о том, что переговоры ОПЕК+ прошли безрезультатно

6 Март 2020 2020-03-06T19:17:08+03:00

Цена на нефть марки Brent рухнула на 7,5% - до $46,26 за баррель после сообщения о том, что страны ОПЕК+ не сумели достичь соглашения в ходе переговоров в Вене Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Цена на нефть марки Brent стремительно ускорила снижение на торгах 6 марта. Она рухнула на 7,5% - до $46,26 за баррель после сообщения о том, что страны ОПЕК+ не сумели достичь соглашения в ходе переговоров в Вене. Это означает, что в конце марта завершится сделка ОПЕК+.

Россия отказалась от предложенного другими странами-экспортёрами нефти от снижения добычи. После окончания переговоров Россия заявила о готовности провести встречу ОПЕК+ в июне.

Сайт kp.ru сообщал, что при этом страна готова продлить текущие договорённости на второй квартал.

Сократить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки Организация стран-экспортёров предложила для того, чтобы уравнять падение спроса на топливо из-за коронавируса. Министры также советовали провести такую меру не только на период второго квартала 2020 года, на всё его протяжении.

На сайте также публиковали видео, на котором Глава Министерства энергетики России Александр Новак и генеральный секретарь Организации стран - экспортёров нефти Мохаммед Баркиндо поздоровались ногами в начале встречи в качестве меры безопасности из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU