Украинский шахматист и студентка МГУ найдены мёртвыми в квартире в Москве

6 Март 2020 2020-03-06T19:34:57+03:00

27-летний украинский шахматист был найден мёртвым в квартире на Кастанаевской улице на Западе Москвы. Вместе с ним нашли тело 18-летней студентки первого курса МГУ. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Министерство иностранных дел Украины сообщило о том, что 27-летний украинский шахматист был найден мёртвым в квартире на Кастанаевской улице на Западе Москвы. Вместе с ним нашли тело 18-летней студентки первого курса МГУ. Их тела находятся в морге. Судебно-медицинская экспертиза должна установить причину их гибели.

Молодой человек - гроссмейстер, чемпион Украины по быстрым шахматам, девушка училась на Факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ, также увлекалась шахматами.

Посольство Украины в Москве отметило, что уже установило контакт с родственниками их умершего соотечественника.

Отмечается, что погибших нашла вернувшаяся из Одессы мама погибшей девушки.

- У Богдановича и Вернигоры на головах были надеты полиэтиленовые пакеты, рядом обнаружен баллон с «веселящим газом» - оксидом азота. По предварительному заключению экспертов, мужчина и женщина умерли от асфиксии, - рассказали "Комсомольской правде" источники в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU