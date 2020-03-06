Украинский шахматист и студентка МГУ найдены мёртвыми в квартире в Москве
Министерство иностранных дел Украины сообщило о том, что 27-летний украинский шахматист был найден мёртвым в квартире на Кастанаевской улице на Западе Москвы. Вместе с ним нашли тело 18-летней студентки первого курса МГУ. Их тела находятся в морге. Судебно-медицинская экспертиза должна установить причину их гибели.
Молодой человек - гроссмейстер, чемпион Украины по быстрым шахматам, девушка училась на Факультете вычислительной математики и кибернетики МГУ, также увлекалась шахматами.
Посольство Украины в Москве отметило, что уже установило контакт с родственниками их умершего соотечественника.
Отмечается, что погибших нашла вернувшаяся из Одессы мама погибшей девушки.
- У Богдановича и Вернигоры на головах были надеты полиэтиленовые пакеты, рядом обнаружен баллон с «веселящим газом» - оксидом азота. По предварительному заключению экспертов, мужчина и женщина умерли от асфиксии, - рассказали "Комсомольской правде" источники в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU