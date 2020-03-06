Эрдоган сообщил Меркель о соглашении с Россией по Идлибу

6 Март 2020 2020-03-06T20:15:12+03:00

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о соглашении с Россией по Идлибу. Он также призвал пересмотреть миграционную сделку Турции и Евросоюза, сообщили в администрации турецкого лидера.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5 марта в Кремле закончились переговоры турецкого и российского лидеров с глазу на глаз. Переговоры по ситуации в Идлибе теперь продолжились с участием делегаций. В общем переговоры продолжалась 5 часов 45 минут.

В начале обсуждения Путин выразил соболезнования по поводу гибели турецких военнослужащих в Сирии и отметил, что гибель людей - это всегда большая трагедия.

После этого главы МИД зачитали новый российско-турецкий меморандум. В нем оговаривалось прекращение огня, создание коридора безопасности, точные координаты которого будут согласованы в течение семи дней, и начало нового российско-турецкое патрулирование по новым маршрутам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/764865" frameborder="0"></iframe> Сергей Лавров : РФ и Турция начнут совместное патрулирование вдоль трассы М-4 в Сирии 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU