2020-03-06T20:15:12+03:00
Политика

Эрдоган сообщил Меркель о соглашении с Россией по Идлибу

Турецкий лидер призвал к пересмотру миграционной сделки Турции и ЕС
Ася КУЗНЕЦОВА
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Переговоры турецкой и российской сторон длились 5 часов 45 минутПереговоры турецкой и российской сторон длились 5 часов 45 минутФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о соглашении с Россией по Идлибу. Он также призвал пересмотреть миграционную сделку Турции и Евросоюза, сообщили в администрации турецкого лидера.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5 марта в Кремле закончились переговоры турецкого и российского лидеров с глазу на глаз. Переговоры по ситуации в Идлибе теперь продолжились с участием делегаций. В общем переговоры продолжалась 5 часов 45 минут.

В начале обсуждения Путин выразил соболезнования по поводу гибели турецких военнослужащих в Сирии и отметил, что гибель людей - это всегда большая трагедия.

После этого главы МИД зачитали новый российско-турецкий меморандум. В нем оговаривалось прекращение огня, создание коридора безопасности, точные координаты которого будут согласованы в течение семи дней, и начало нового российско-турецкое патрулирование по новым маршрутам.

Сергей Лавров : РФ и Турция начнут совместное патрулирование вдоль трассы М-4 в Сирии 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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