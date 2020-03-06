Эрдоган сообщил Меркель о соглашении с Россией по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о соглашении с Россией по Идлибу. Он также призвал пересмотреть миграционную сделку Турции и Евросоюза, сообщили в администрации турецкого лидера.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 5 марта в Кремле закончились переговоры турецкого и российского лидеров с глазу на глаз. Переговоры по ситуации в Идлибе теперь продолжились с участием делегаций. В общем переговоры продолжалась 5 часов 45 минут.
В начале обсуждения Путин выразил соболезнования по поводу гибели турецких военнослужащих в Сирии и отметил, что гибель людей - это всегда большая трагедия.
После этого главы МИД зачитали новый российско-турецкий меморандум. В нем оговаривалось прекращение огня, создание коридора безопасности, точные координаты которого будут согласованы в течение семи дней, и начало нового российско-турецкое патрулирование по новым маршрутам.
Сергей Лавров : РФ и Турция начнут совместное патрулирование вдоль трассы М-4 в Сирии 15 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU