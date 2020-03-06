В Одессе в храме произошла драка с участием священников

6 Март 2020 2020-03-06T20:56:05+03:00

Две церкви давно делят между собой храм Рождества Христова

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Очевидцы опубликовали в интернете видео драки, начатой прихожанами храма Рождества Христова в Одессе. В потасовке двух священнослужителей повалили на пол, остальные вступили в драку.

После случившегося трое обратились в полицию. Уголовное дело возбудили по статье "Причинение лёгких телесных повреждений".

Отмечается, что между представителями Православной церкви Украины и Киевского патриархата давно существует конфликт. Две эти церкви делят между собой храм Рождества Христова, поэтому литургии проводят в разное время, однако это возмущает представителей обоих течений. Обе стороны обвиняют друг друга в захвате храма.

В январе 2019 года Константинопольский патриархат подписал томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), которая была создана на основе двух неканонических церквей - Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Никто из мировой общественности не признал ПЦУ, и единственной законной осталась УПЦ Московского патриархата.

В Одессе в храме Рождества Христова произошла драка с участием священников .

ИСТОЧНИК KP.RU