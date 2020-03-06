Руководителя Росавиации Александра Нерадько назначили первым замминистра транспорта России

6 Март 2020 2020-03-06T21:57:17+03:00

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Глава Росавиации Александр Нерадько назначен первым заместителем министра транспорта России, сказано в распоряжении на сайте правительства.

При этом Нерадько сохранит прежнюю должность руководителя Росавиации, поскольку эти должности будут объединены.

Александру Нерадько 58 лет, в 1997 году он занял пост начальника Управления государственного надзора за безопасностью полетов Федеральной авиационной службы России и Федеральной службы воздушного транспорта России.

Он также занимал должность первого заместителя Министра транспорта Российской Федерации с 2000 по 2004 год и должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта с 2004 по 2005 год.

В 2005 году назначен руководителем Федеральной аэронавигационной службы, а в 2009 году - руководителем Федерального агентства воздушного транспорта.

Александр Нерадько награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени".

ИСТОЧНИК KP.RU