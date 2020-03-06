2020-03-06T22:54:59+03:00
Политика

Боевики в Идлибе совершили 6 обстрелов после прекращения огня

Небензя заявил, что соглашение о зоне деэскалации в целом выполняется
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Сирии боевики совершили шесть обстрелов с момента установления режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалацииВ Сирии боевики совершили шесть обстрелов с момента установления режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалацииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Сирии боевики совершили шесть обстрелов с момента установления режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев.

- В соответствии с российско-турецкими договоренностями, с 00:01 6 марта 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. С 00:01 6 марта 2020 года зафиксировано шесть обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Кафер-Халял, Хербет-Джезрая провинции Алеппо; позиции правительственных войск в районе населенных пунктов Кбана (дважды) и Иккопровинции Латакия, - сообщил на брифинге Журавлёв

В ЦПВС заявили о своём призыве к главам незаконных вооруженных формирований, чтобы те отказались от провокаций и начали исполнять меры по началу мирного урегулирования.

При этом постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что соглашение о прекращении огня в Идлибе в целом выполняется.

- Да, были периодические обстрелы, мы надеемся, что их удастся прекратить, - сообщил он журналистам.

С 15 марта Россия и Турция начнут патрулирование трассы М4. Вдоль неё создадут коридор безопасности. Стороны подтвердили свою позицию по сохранению независимости Сирии, а также условились продолжать борьбу с терроризмом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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