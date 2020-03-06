2020-03-06T23:35:56+03:00
Политика

«Часы тикают»: Зеленский заявил, что Украина может выйти из «нормандского формата»

По словам лидера Незалежной, если за год обстановка в Донбассе не изменится, Киев откажется от переговоров
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если за год обстановка в Донбассе не изменится, и соглашение с Россией об урегулировании конфликта не будет достигнуто, Киев выйдет из переговоров в «нормандском формате».

«Часы тикают. Правительство может потратить только год на все соглашение, после чего оно должно быть воплощено в жизнь», - сказал он в интервью британской газете The Guardian.

Зеленский добавил, что он не собирается тратить все пять лет своего президентского срока на то, чтобы пять лет работать над «Минском». Он также отметил, что «ожидает подвижек» со стороны Москвы, и отсчитывает год не со дня интервью, а с момента последней встречи лидеров «Нормандской четверки в Париже».

По словам Зелинского, во время парижских переговоров 9 декабря было несколько «эмоциональных моментов», но президент России Владимир Путин его услышал.

«Я это почувствовал. Надеюсь, мне это не показалось», - пояснил лидер Незалежной.

Напомним, как писал сайт kp.ru, кардинальных решений участники саммита в «нормандском формате» не приняли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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