В США праймериз демократов продолжается третий день

6 Март 2020 2020-03-06T23:29:19+03:00

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Подсчет голосов по итогам демократического "супервторника" в США продолжается уже третий день.

По результатам на 6 марта за Джо Байдена проголосовали 643 делегата, а за Берни Сандерса - 566. Почти все другие претенденты на звание кандидата в президенты США вышли из гонки. Остаётся только Тулси Габбард, у конгрессвумен голоса 2 делегатов.

Напомним, что для того, чтобы стать кандидатом в президенты, нужен 1991 голос.

Тулси Габбард, объявившая в январе 2019 года о своём намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в США 2020 года стала первым в истории США членом конгресса индуистского вероисповедания. Она также носит звание майора Национальной гвардии США.

Габбард - ветеран Иракской войны, но при этом противница политики военного вмешательства США в дела суверенных государств. В частности, она критикует некоторые аспекты американской политики в Ираке, Ливии и Сирии. В 2017 году она тайно посетила Сирию и встретилась с сирийским президентом Башаром Асадом, чем навлекла на себя резкую критику.

Тулси Габбард поддерживает легальность абортов и легализацию однополых браков, хотя в начале своей политической карьеры была против и того, и другого.

ИСТОЧНИК KP.RU