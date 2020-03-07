2020-03-07T02:46:33+03:00
В мире

Коронавирус обнаружили еще на одном круизном лайнере

Речь идет о находящемся у берегов Калифорнии судне Grand Princess, на борту которого выявили инфекцию у 21 человека
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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У 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирусУ 21 человека на лайнере Grand Princess нашли коронавирусФото: REUTERS
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«Китайский» коронавирус COVID-19 обнаружили у пассажиров и членов экипажа еще одного круизного лайнера. Речь идет о судне Grand Princess, которое находится у берегов американского штата Калифорния. Пока на его борту выявили 21 инфицированного.

Об этом на специальной пресс-конференции в Вашингтоне сообщил вице-президент США Майк Пенс. Он уточнил, что лайнер находится у побережья Калифорнии с ночи среды, 4 марта.

«Тесты на коронавирус были проведены, и мы получили результаты. У 21 человека из тех, кто прошел тест (их было 46), результат был положительный», - сказал Майк Пенс.

По данным компании-судовладельца, на борту круизного лайнера Grand Princess находятся 3533 человека из 54 разных стран: 1111 членов экипажа и 2422 пассажира, передаёт РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, среди членов экипажа судна, с которым может повториться история «Бриллиантовой принцессы», – четверо россиян. С 11 по 21 февраля на борту Grand Princess отдыхал пассажир из Австралии, у которого после возвращения домой был выявлен коронавирус, позже он умер в больнице. Власти Калифорнии предположили, что он мог заболеть, находясь на корабле, и заразить других.

В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

ИСТОЧНИК KP.RU

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