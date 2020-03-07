2020-03-07T03:54:36+03:00
Политика

Мадуро: Власти США готовят план войны против Венесуэлы

Венесуэльский лидер считает, что президент Бразилии намерен помогать в этом американцам
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил соотечественникам, что Соединенные Штаты готовят план войны против Боливарианской республики. Об этом он рассказал во время встречи с губернаторами и мэрами в Каракасе в пятницу, 6 марта.

По его словам, американские власти «решили создать план, чтобы принести войну, терроризм, дестабилизировать Венесуэлу и наполнить ее насилием, обострить вооруженный конфликт и оправдать военное вмешательство в нашу страну».

Венесуэльский лидер убежден, что в осуществлении этих замыслов главе Белого дома Дональду Трампу намерен помогать президент Бразилии Жаир Болсонару, в связи с чем он обратился к бразильцам с просьбой.

«Мы просим демократические, гуманистические круги, народ Бразилии и вооруженные силы остановить любые авантюры Жаира Болсонару против Венесуэлы», - цитирует заявление Мадуро ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вашингтонская администрация во главе с Трампом считает «временным президентом» Венесуэлы лидера местной оппозиции Хуана Гуаидо и настаивает на отставке законноизбранного главы государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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