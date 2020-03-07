В Госдуме считают, что Франция и Германия не позволят Зеленскоу выйти из «нормандского формата»

7 Март 2020 2020-03-07T04:22:03+03:00

Ранее президент Украины заявил, что через год Киев может отказаться от переговоров по Донбассу

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Франция и Германия не позволят Украине выйти из переговоров по Донбассу в «нормандском формате», считает заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Так российский парламентарий прокомментировал заявление президента Незалежной Владимира Зеленского о том, что если за год обстановка на юго-востоке страны не изменится, и соглашение с Россией об урегулировании конфликта не будет достигнуто, Киев перестанет участвовать в переговорах «Нормандской четверки».

«Выйти из «нормандского формата» Зеленскому не позволят его кураторы из Франции и Германии. Ни в одном из предложений украинского президента не просматривается диалог с руководством ДНР и ЛНР. Если киевская риторика и планы будут воинствующими, никакого прорыва не будет, и Зеленскому через год придётся либо опровергнуть свои слова, либо разорвать все отношения и полностью отказаться от Донбасса», - сказал Водолацкий телеканалу RT.

Он отметил, что «все предложения и решения Киева похожи на качели»: войска ВСУ возвращаются на исходные позиции, а предыдущие «широко разрекламированные договорённости сворачиваются». По мнению депутата, Зеленский «пытается внести неприемлемые для жителей Донбасса корректировки, не выполняя решений, принятых в рамках нормандского формата».

«Ничего хорошего и доброго из заявления украинского лидера не получится», - подытожил Водолацкий.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Зеленский в интервью британским журналистам заявил, что он не собирается тратить все пять лет своего президентского срока на то, чтобы пять лет работать над «Минском».

ИСТОЧНИК KP.RU