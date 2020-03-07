Число жертв коронавируса в Китае возросло до 3070
Число жертв коронавируса COVID-19 в материковом Китае к утру субботы, 7 марта, возросло до 3070: за минувшие сутки из-за вызываемой им пневмонии нового типа скончались 28 человек, причем 21 больной умер в городе Ухань провинции Хубэй, откуда и началось распространение заболевания.
За прошедший день по всей стране медики выявили 99 новых случаев заражения, всего же с начала вспышки в Поднебесной коронавирусом заразились 80651 человека.
За все время эпидемии, в разной степени затронувшей более 30 китайских регионов, полностью выздоровели и выписались из больниц 55404 пациента, в пятницу же больничные палаты покинули 1678 излечившихся.
Такие цифры обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. По его данным, на сегодняшний день в медицинских учреждениях страны остается 22177 больных, состояние 5489 из них врачи оценивают как тяжелое.
Карта распространения коронавируса
«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Осторожно, фейк-атака: В России уже по 20 тысяч заболевших коронавирусом в каждом городе? Ну хватит врать-то!
В Интеренете как по команде (хотя, почему «как»?) начались вбросы о том, что власти срывают от народа истинный размах заражения неведомой болезнью (подробности).
КСТАТИ
Коронавирус у людей: что такое, симптомы, методы лечения
Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань и адаптировался для передачи между людьми. По мнению ученых, коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»