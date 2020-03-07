Число жертв коронавируса в Китае возросло до 3070

7 Март 2020 2020-03-07T05:23:41+03:00

За сутки в стране выявили 99 новых случаев заражения, полностью выздоровели и выписались из больниц 1678 человек

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Число жертв коронавируса COVID-19 в материковом Китае к утру субботы, 7 марта, возросло до 3070: за минувшие сутки из-за вызываемой им пневмонии нового типа скончались 28 человек, причем 21 больной умер в городе Ухань провинции Хубэй, откуда и началось распространение заболевания.

За прошедший день по всей стране медики выявили 99 новых случаев заражения, всего же с начала вспышки в Поднебесной коронавирусом заразились 80651 человека.

За все время эпидемии, в разной степени затронувшей более 30 китайских регионов, полностью выздоровели и выписались из больниц 55404 пациента, в пятницу же больничные палаты покинули 1678 излечившихся.

Такие цифры обнародовал Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. По его данным, на сегодняшний день в медицинских учреждениях страны остается 22177 больных, состояние 5489 из них врачи оценивают как тяжелое.

Карта распространения коронавируса

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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ИСТОЧНИК KP.RU