В ВОЗ заявили, что к лету коронавирус не исчезнет, как грипп
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали не надеяться на то, что эпидемия «китайского» коронавируса COVID-2019 к лету пройдет сама собой. Подобный вариант развития событий стал бы настоящим чудом, считает исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
«Это ложная надежда, что вирус просто исчезнет летом как грипп. Мы надеемся, что так произойдет, но это будет подарком судьбы», - заявил он.
Майкл Райан подчеркнул, что специалисты Организации «не могут делать такое предположение», потому что на сегодняшний день нет оснований предполагать, что так произойдет.
«Поэтому необходимо бороться с вирусом сейчас, а не надеяться на то, что он пройдет сам по себе», - приводит слова представителя ВОЗ РИА Новости.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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