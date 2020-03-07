В ВОЗ заявили, что к лету коронавирус не исчезнет, как грипп

7 Март 2020 2020-03-07T05:49:42+03:00

В ВОЗ заявили, что исчезновение коронавируса COVID-2019 летом станет подарком судьбы, но рассчитывать не этот сценарий не следует Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если так случится, то это будет «подарком судьбы», считают в Организации

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали не надеяться на то, что эпидемия «китайского» коронавируса COVID-2019 к лету пройдет сама собой. Подобный вариант развития событий стал бы настоящим чудом, считает исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Это ложная надежда, что вирус просто исчезнет летом как грипп. Мы надеемся, что так произойдет, но это будет подарком судьбы», - заявил он.

Майкл Райан подчеркнул, что специалисты Организации «не могут делать такое предположение», потому что на сегодняшний день нет оснований предполагать, что так произойдет.

«Поэтому необходимо бороться с вирусом сейчас, а не надеяться на то, что он пройдет сам по себе», - приводит слова представителя ВОЗ РИА Новости.

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ИСТОЧНИК KP.RU