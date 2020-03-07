2020-03-07T06:16:25+03:00
В мире

Коронавирусом в Южной Корее уже заразились 6767 человек, умерли 44

За сутки медики выявили 483 новых случая заражения – почти в пять раз больше, чем в Китае
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Эпидемия коронавируса переместилась из Китая в Южную КореюЭпидемия коронавируса переместилась из Китая в Южную КореюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За минувшие сутки медики Южной Кореи зафиксировали 483 новых случая заражения «китайским» коронавирусом COVID-2019 заражения – почти в пять раз больше, чем в самой КНР. Таким образом, общее число зараженных в стране возросло до 6767.

За день в южнокорейских больницах от вызываемой этим опасным вирусом пневмонии нового типа скончались еще два человека, а сначала вспышки заболевания умерли 44 пациента. Выздоровели в общей сложности 118 больных, в пятницу из больниц выписались десять человек.

Такие данные по состоянию на 7 марта обнародовала организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Республики Корея.

Карта распространения коронавируса

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее южнокорейские власти подняли уровень эпидемиологической угрозы до высшего и настоятельно рекомендовали населению в ближайшие дни не выходить из своих домов на улицу без особой надобности. Кроме того, в республике на три недели перенесли начало учебного года – с 2 марта на 23-е.

«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань и адаптировался для передачи между людьми. По мнению ученых, коронавирус опасен тем, что вызывает быстрое развитие пневмонии (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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