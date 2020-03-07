Песков рассказал, как проходит подготовка к празднованию 75-летия Победы

7 Март 2020 2020-03-07T07:37:30+03:00

Представитель Кремля сообщил, что оргкомитет «Победа» работает по плану

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Оргкомитет «Победа», которая ведет подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, работает по плану. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Работа продолжается по плану», - передают РИА Новости слова представителя Кремля.

В Оргкомитет «Победа» входят ряд руководителей министерств и ведомств, а также представители общественных организаций. Возглавляет его лично президент России Владимир Путин.

Напомним, ранее глава государства подписал указ, согласно которому правительство должно выделить единовременную выплату к 75-летию Победы более 71 миллиарда рублей. Средства получат ветераны, узники концлагерей, гетто, инвалиды, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших Великой Отечественной войны, а также участники боевых действий против войск Японии и Финляндии.

ИСТОЧНИК KP.RU