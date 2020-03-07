Песков рассказал, как проходит подготовка к празднованию 75-летия Победы
Оргкомитет «Победа», которая ведет подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, работает по плану. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Работа продолжается по плану», - передают РИА Новости слова представителя Кремля.
В Оргкомитет «Победа» входят ряд руководителей министерств и ведомств, а также представители общественных организаций. Возглавляет его лично президент России Владимир Путин.
Напомним, ранее глава государства подписал указ, согласно которому правительство должно выделить единовременную выплату к 75-летию Победы более 71 миллиарда рублей. Средства получат ветераны, узники концлагерей, гетто, инвалиды, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших Великой Отечественной войны, а также участники боевых действий против войск Японии и Финляндии.
ИСТОЧНИК KP.RU