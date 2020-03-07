2020-03-07T07:59:33+03:00
Общество

Посольство России надеется, что после рекламы ФБР Киев разрешит сериал с Высоцким

Ранее американские спецслужбы решили использовать в своих пропагандистских целях образ Глеба Жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Посольство России надеется, что после рекламы ФБР Киев разрешит сериал с ВысоцкимПосольство России надеется, что после рекламы ФБР Киев разрешит сериал с ВысоцкимФото: фотохроника ТАСС.
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Посольство России в Соединённых Штатах выразило надежду, что Киев снимет запрет на показ телесериала «Место встречи изменить нельзя» с актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли после того, как Федеральное бюро расследований США использовало образ Глеба Жеглова для своей рекламы.

«Надеемся, что рекомендации ФБР Украина разрешит легендарный советский пятисерийный телевизионный мини-сериал «Место встречи изменить нельзя» в главной роли любимый российский актер и певец Владимир Высоцкий», - говорится в сообщении в Twitter диппредставительства.

Ранее американские спецслужбы решили использовать образ Глеба Жеглова в своих пропагандистских целях. В одном из постов в Twitter появилась фото легендарного актера в образе сыщика с подписью: «Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».

ФБР использовало фотографию Владимира Высоцкого в образе Глеба Жеглова в рекламных целях.

ФБР использовало фотографию Владимира Высоцкого в образе Глеба Жеглова в рекламных целях.

Сайт kp.ru писал, что сын актера Никита Высоцкий назвал рекламу свинской и незаконной. А официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио Комсомольская правда охарактеризовала ее такими словами: "Хотели как лучше, получилось как всегда".

ИСТОЧНИК KP.RU

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