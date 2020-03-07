2020-03-07T15:15:40+03:00
В мире

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту грузовой корабль Cargo Dragon

Корабль доставит на МКС более 2,5 тонны груза
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту грузовой корабль Cargo DragonРакета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту грузовой корабль Cargo DragonФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту американский космический корабль Crew Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Космический корабль Dragon отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 в 08:00 мск и начал самостоятельный полет. Через 12 минут на нем раскрылись солнечные батареи, которые начали снабжать корабль энергией.

Запуск Cargo Dragon к МКС проходит в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX. Это 20-я миссия и корабль должен доставить на Международную космическую станцию более 2,5 тонны груза.

Напомним, изначально NASA планировал осуществить запуск 6 марта. Однако при проверке систем второй ступени были обнаружены неполадки в работе мотора клапана и ее пришлось заменить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Альфа-банк назвал причину временной блокировки карт клиентов
В Испании ликвидировали сеть незаконного ввоза гашиша и мигрантов
Посольство РФ запросило встречу с задержанным в Швеции россиянином
Игра на два фронта: Зеленского беспокоят попытки Макрона сблизиться с Россией
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту грузовой корабль Cargo Dragon
В Крыму не собираются прикасаться к воде с Украины «ни в каком виде»
Четыре новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в России
«Руками и ногами пытаемся заткнуть дыры»: Зеленский сравнил свое президентство с тонущем судном
Турецкие власти запретили беженцам пересекать морскую границу с Грецией
Мишустин распорядился выделить 18 млрд на увеличение зарплат медперсоналу
Первый заболевший коронавирусом выписан из больницы в Москве
Документы, печать и индийский музыкальный инструмент: В Москве обокрали адвоката
В Крыму заседание Совбеза ООН назвали «пропагандистским шабашем»
В Эфиопии назвали возможную причину крушения самолета Boeing 737 MAX
Роспотребнадзор: в России зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом
Россия и Турция за сутки зафиксировали 20 случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии
Мужчина облизал мороженое в магазине и получил тюремный срок
Анкара сообщила о соблюдении режима прекращения огня в сирийском Идлибе
Жительница Иваново рассказала, почему сделала предложение Путину: «Вдруг позвонит! Надеюсь на чудо»
200 тысяч в месяц: Где в регионах платят московские зарплаты
Лицензии на оружие заменят пластиковыми карточками
Минобороны Турции ожидает военную делегацию из России
Кабмин выделил средства на единовременные выплаты к 75-летию Победы
7 марта Москву ждет очередной температурный рекорд
Представительство Зеленского назвало "неприемлемым" возобновление подачи воды в Крым
В Индии призвали закрыть Тадж-Махал из-за распространения коронавируса
В Россию вернулись восемь моряков с судна "Нептун"