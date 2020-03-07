2020-03-07T09:45:23+03:00
В мире

В Россию вернулись восемь моряков с судна "Нептун"

Репатриация за счет государства прошла впервые, после принятия МИД нового документа
Юлия Кекова
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Репатриация моряков за счет государства прошла впервыеРепатриация моряков за счет государства прошла впервыеФото: Иван ВИСЛОВ
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Восемь членов экипажа из китайского города Наньтун судна "Нептун" репатриированы в Россию. Корабль находился на ремонте с 2018 года.

Оказалось, что компания-судовладелец "Гудзон" имела задолженности по выплате зарплаты. Тогда российские моряки обратились в Генконсульства РФ в Шанхае и попросили репатриировать за счет Российской Федерации.

- Такая процедура заняла определенное время. Это первый опыт репатриации за счет средств государства, после принятия министерством иностранных дел России документа, определяющего порядок проведения этой процедуры. В пятницу, 6 марта, они благополучно вылетели из Шанхая во Владивосток с пересадкой в Сеуле, - сообщил ТАСС консул-советник Генконсульства РФ в Шанхае Эрнст Юркин.

На родину моряки вернулись ночью 7 марта.

Ранее сайт kp.ru писал о том как судоходная компания из Приморья обманула своих работников. Моряки сами обратились к журналистам и рассказали как им обещали "кругленькую сумму", а на деле выплатили копейки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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