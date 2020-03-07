В Индии призвали закрыть Тадж-Махал из-за распространения коронавируса
Мэр популярного туристического города Агра в Индии Навин Кумар Джайн обратился к правительству с просьбой временно закрыть все исторические памятники по всей стране, чтобы не допустить распространения коронавируса нового типа.
«Я призываю правительство Индии закрыть все исторические памятники в стране, включая Тадж-Махал, до тех пор, пока ситуация не нормализуется», - заявил глава города.
На данный момент в Индии заболевание подтверждено у 31 человека, 16 из них туристы из Италии, инфицированные индийцы посещали различные страны - Китай, Иран, Малайзию, Таиланд ОАЭ и Италию.
Напомним, в странах с большим в связи с распространением коронавируса во многих странах ввели ограничения на проведение массовых мероприятий. Накануне итальянское правительство на время приостановило проведение собраний, конгрессов и митингов. В Японии из-за карантина закрыты все музеи и галереи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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