В Индии призвали закрыть Тадж-Махал из-за распространения коронавируса

7 Март 2020 2020-03-07T09:50:52+03:00

На данный момент в стране заболевание подтверждено у 31 человека [видео]

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Мэр популярного туристического города Агра в Индии Навин Кумар Джайн обратился к правительству с просьбой временно закрыть все исторические памятники по всей стране, чтобы не допустить распространения коронавируса нового типа.

«Я призываю правительство Индии закрыть все исторические памятники в стране, включая Тадж-Махал, до тех пор, пока ситуация не нормализуется», - заявил глава города.

На данный момент в Индии заболевание подтверждено у 31 человека, 16 из них туристы из Италии, инфицированные индийцы посещали различные страны - Китай, Иран, Малайзию, Таиланд ОАЭ и Италию.

Напомним, в странах с большим в связи с распространением коронавируса во многих странах ввели ограничения на проведение массовых мероприятий. Накануне итальянское правительство на время приостановило проведение собраний, конгрессов и митингов. В Японии из-за карантина закрыты все музеи и галереи.

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ИСТОЧНИК KP.RU