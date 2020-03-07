Представительство Зеленского назвало "неприемлемым" возобновление подачи воды в Крым
Так называемое представительство президента Украины Владимира Зеленского в Крыму считает недопустимым возобновление поставок воды на полуостров, поскольку это помешает «возвращению» Крыма.
По словам авторов заявления, Киев должен защищать интересы «своих граждан» в Крыму, однако возобновление подачи воды может «ослабить давление» на Москву.
Напомним, после референдума 2014 года, в результате которого Крым вошел в состав России, Киев устроил «водную блокаду» полуострова, перекрыв Северо-Крымский канал, несмотря на то, что реки Днепра являются водами международного пользования. Позже в Верховной Раде заявили, что готовы продавать Москве воду.
Сайт kp.ru писал, что ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в Крым и назвал это вопросом гуманитарной ответственности перед проживающими на полуострове гражданами незалежной. Позже глава правительства пояснил, что для возобновления водоснабжения нет «технической возможности».
ИСТОЧНИК KP.RU
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