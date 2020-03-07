7 марта Москву ждет очередной температурный рекорд

7 Март 2020 2020-03-07T10:30:48+03:00

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В субботу, 7 марта, в Москве может быть обновлен рекорд максимальной температуры воздуха, который пока принадлежит 2002 году. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня в Москве может случиться обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха. Пока он принадлежит 2002 году и составляет 9 градусов ровно», - рассказал он РИА Новости.

По словам синоптика, в столице ожидается облачная погода с кратковременным дождем. Днем воздух прогреется до +8… +10 градусов, по Московской области температура составит +6… +11 градусов.

Напомним, ранее в Фобос сообщил, что россиян ждет «малиновое» лето:на протяжении всех трех месяцев температура воздуха будет превышать климатические нормы. Синоптики назвали такую погоду идеальной для поддержания здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU