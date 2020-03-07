200 тысяч в месяц: Где в регионах платят московские зарплаты

7 Март 2020 2020-03-07T11:17:54+03:00

Ехать в столицу не обязательно - назван список вакансий в регионах, где предлагаются высокие даже по московским меркам, зарплаты

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Весенний период считает высоким сезоном для поиска работы. Количество вакансий и резюме в это время года значительно увеличивается. В частности - растет число свободных рабочих мест с высокой зарплатой в российских регионах. Специалисты составили рейтинг вакансий и выяснили, где и кто получает "московскую" зарплату.

Так, в Московской области 200 тысяч рублей в месяц готовы платить горничной. Для сравнения - столько же предлагают работодатели в столице в марте главному бухгалтеру в сфере энергетики, пишет «Российская газета» со ссылкой на составленный порталом hh.ru рейтинг.

В Новосибирске выплачивать "московскую" зарплату предлагают Senior DevOps-инженеру. В Самаре 200 тысяч рублей в месяц будет составлять оплата труда главного конструктора на одном из предприятий.

Директору департамента IT в Ростове-на-Дону будут выплачивать такую же сумму.

От 140 до 200 тысяч рублей предлагает работодатель ведущему разработчику PHP в Краснодаре. Если же все эти непонятные слова в вакансиях вас не впечатлили, то получать от 150 до 250 тысяч рублей можно спокойно живя в Санкт-Петербурге. Работать для этого придется менеджером по продажам мебели или освещения.

Вакансии с зарплатой 150-200 тысяч рублей можно найти в Самаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Иркутске, Краснодаре и ряде других городов, утверждается в рейтинге hh.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU