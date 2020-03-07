Правительство выделило средства на единовременные выплаты к 75-летию Победы

7 Март 2020 2020-03-07T10:45:28+03:00

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Правительство России одобрило выделение средств на единовременные выплаты, приуроченные к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить предоставление в 2020 году в полном объёме единовременной выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в документе.

На заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что всего единовременную выплату получат около миллиона человек.

Напомним, в начале февраля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременные выплаты в размере 75 тысяч рублей в апреле и мае получат ветераны, узники концлагерей и гетто, инвалиды, а также вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией.

ИСТОЧНИК KP.RU