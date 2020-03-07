Минобороны Турции ожидает военную делегацию из России

7 Март 2020 2020-03-07T11:02:55+03:00

Глава военного ведомства сообщил, что на следующий неделе должно состояться обсуждение совместного патрулирования в Идлибе [видео]

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На следующей неделе в Анкару должна приехать российская военная делегация для обсуждения совместного патрулирования в сирийской провинции Идлиб. Такое заявление сделал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

С 15 марта мы приступим к совместному патрулированию автомобильной магистрали М-4. Мы начали работать над принципами безопасного коридора, который будет установлен вдоль трассы. В начале недели в Анкару прибудет российская военная делегация», - сказал глава военного ведомства.

Напомним, в ходе переговоров турецкого лидера Режеп Тайип Эрдогана и российского президента Владимира Путина было достигнуто соглашение, в котором оговаривается прекращение в Идлибе, возобновление совместного российско-турецкого патрулирования, в том числе по новому маршруту, а также создание коридора безопасности в 6 километров к северу и югу от сирийской трассы М4.

Путин и Эрдоган после переговоров в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU