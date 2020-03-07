2020-03-07T11:02:55+03:00
В мире

Минобороны Турции ожидает военную делегацию из России

Глава военного ведомства сообщил, что на следующий неделе должно состояться обсуждение совместного патрулирования в Идлибе [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Минобороны Турции ожидает военную делегацию из РоссииМинобороны Турции ожидает военную делегацию из РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На следующей неделе в Анкару должна приехать российская военная делегация для обсуждения совместного патрулирования в сирийской провинции Идлиб. Такое заявление сделал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

С 15 марта мы приступим к совместному патрулированию автомобильной магистрали М-4. Мы начали работать над принципами безопасного коридора, который будет установлен вдоль трассы. В начале недели в Анкару прибудет российская военная делегация», - сказал глава военного ведомства.

Напомним, в ходе переговоров турецкого лидера Режеп Тайип Эрдогана и российского президента Владимира Путина было достигнуто соглашение, в котором оговаривается прекращение в Идлибе, возобновление совместного российско-турецкого патрулирования, в том числе по новому маршруту, а также создание коридора безопасности в 6 километров к северу и югу от сирийской трассы М4.

Путин и Эрдоган после переговоров в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Иваново рассказала, почему сделала предложение Путину: «Вдруг позвонит! Надеюсь на чудо»
200 тысяч в месяц: Где в регионах платят московские зарплаты
Лицензии на оружие заменят пластиковыми карточками
Минобороны Турции ожидает военную делегацию из России
Правительство выделило средства на единовременные выплаты к 75-летию Победы
7 марта Москву ждет очередной температурный рекорд
Представительство Зеленского назвало "неприемлемым" возобновление подачи воды в Крым
В Индии призвали закрыть Тадж-Махал из-за распространения коронавируса
В Россию вернулись восемь моряков с судна "Нептун"
В Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок
Флот Украины предложили "усилить" списанными кораблями США
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту грузовой корабль Cargo Dragon
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать лучший букет на 8 марта
Симптомы коронавируса поменялись: новые данные ученых
Билл Клинтон рассказал о своем романе с Моникой Левински
Посольство России надеется, что после рекламы ФБР Киев разрешит сериал с Высоцким
Песков рассказал, как проходит подготовка к празднованию 75-летия Победы
В США считают, что талибы* не собираются соблюдать мирное соглашение
Коронавирусом в Южной Корее уже заразились 6767 человек, умерли 44
В ВОЗ заявили, что к лету коронавирус не исчезнет, как грипп
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 3070
«Масштаб гения не подошел»: Жена Михаила Ефремова прокомментировала инцидент в аэропорту
В Госдуме считают, что Франция и Германия не позволят Зеленскому выйти из «нормандского формата»
Мадуро: Власти США готовят план войны против Венесуэлы
WSJ: Двух членов королевской семьи Саудовской Аравии заподозрили в госизмене
Коронавирус обнаружили еще на одном круизном лайнере
Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти
Власти Гайаны объявили о депортации трех «выходцев из России» за «вмешательство в выборы»
Боец UFC Йоэль Ромеро перед титульным поединком с Исраэлем Адесаньей взвесился голым