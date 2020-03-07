Роспотребнадзор: в России зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусом

7 Март 2020 2020-03-07T12:40:07+03:00

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Роспотребнадзор опубликовал свежие официальные данные: в России зафиксировано десять случаев заражения коронавирусом. В ведомстве отметили, что семеро из заразившихся – россияне, вернувшиеся из Италии.

Первые случаи заболевания были подтверждены у двух китайских граждан, которые уже выписаны из больницы, сообщает ведомство. Выздоровел и первый заболевший коронавирусом россиянин, вернувшийся из Италии в Москву. Позже инфекция обнаружена еще у шести граждан России, которые накануне вернулись из Италии, а также у одного итальянского студента. Под наблюдением также остаются трое граждан России, эвакуированные с лайнера Diamond Princess - они также уже выздоровели.

В Роспотребнадзоре сообщили, что во всех случаях для больных организовано проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий, что позволило не допустить последующего распространения инфекции.

Врачи рекомендуют всем внимательно соблюдать правила личной гигиены. Часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства, особенно в людных местах и общественном транспорте, не касаться рта, носа или глаз немытыми руками, следить за чистотой гаджетов и прочих предметов, к которым вы часто прикасаетесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU